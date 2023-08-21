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До Харкова прибули автобуси з Нюрнберга

До Харкова прибули автобуси з Нюрнберга

Дев’ять автобусів «MAN» прибули до Харкова з німецького міста-побратима Нюрнберга.

Як повідомив начальник відділу експлуатації КП «Салтівське трамвайне депо» Олексій Бородаєвський, німецькі партнери передали автобуси двох видів: 12 та 18-метрові, йдеться на сайті міськради.

Найближчим часом вони почнуть курсувати на 63-му та 204-му маршрутах.

Це дозволить покращити пасажирське сполучення між Індустріальним районом та Північною Салтівкою, а також між Східною Салтівкою та Олексіївкою.

Начальник відділу експлуатації КП нагадав, що під час повномасштабного вторгнення різного ступеня пошкоджень зазнали 94 автобуси.

Більшість з них вдалося відремонтувати, проте близько 10 одиниць відновленню не підлягають. Нині Харковом курсують 90 автобусів, які обслуговують 42 маршрути.

Через масштабні пошкодження техніки ситуація з пасажироперевезеннями в Харкові непроста.

Також її ускладнили приватні перевізники, які припинили обслуговування маршрутів у Харкові.

Зараз автобусне сполучення в місті, в яке повертається все більше харків’ян, майже повністю забезпечується силами КП. Тому така підтримка від європейських партнерів, наголосив Олексій Бородаєвський, є вкрай важливою та своєчасною для Харкова.

Також він зазначив, що до кінця вересня Нюрнберг має намір передати Харкову 40 автобусів.

У зв’язку з цим комунальне підприємство запрошує на роботу водіїв категорії «D».

Агентство Телевидения Новости

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