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На Харківщині поліцейські оперативно розшукали зниклу жінку

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали зниклу жінку

19 серпня о 20:00 до поліцейського офіцера громади сектору превенції Богодухівського РВП Віталія Лободи звернулася жінка.

Вона повідомила, що її 36-річна сестра, жителька села Козіївка, пішла у невідомому напрямку та не повернулась, повідомляє поліція Харківській області.

Офіцер громади разом з добровольчим формуванням територіальних громад Козіївського старостинського організували розшук зниклої.

Протягом двох годин жінку знайшли та повернули додому.

Агентство Телевидения Новости

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