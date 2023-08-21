Куп’янськ після російського обстрілу опинився без газу
Також знеструмлено Вовчанськ та навколишні села.
Через обстріл російських окупантів пошкоджено газопровід у Харківській області, внаслідок чого припинено газопостачання міста Куп’янськ, повідомило Міністерство енергетики України, пише Дзеркало тижня.
Згідно з повідомленням відомства, без газу опинились близько 4,5 тисячі абонентів.
Роботи з відновлення газової мережі тривають.
Як зазначили в Харківській обласній військовий адміністрації, газопровід пошкоджено в районі села Колісниківка Куп’янського району.
Також на Харківщині через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, через що знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах.