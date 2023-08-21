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Куп’янськ після російського обстрілу опинився без газу

Куп’янськ після російського обстрілу опинився без газу

Також знеструмлено Вовчанськ та навколишні села.

Через обстріл російських окупантів пошкоджено газопровід у Харківській області, внаслідок чого припинено газопостачання міста Куп’янськ, повідомило Міністерство енергетики України, пише Дзеркало тижня.

Згідно з повідомленням відомства, без газу опинились близько 4,5 тисячі абонентів.

Роботи з відновлення газової мережі тривають.

Як зазначили в Харківській обласній військовий адміністрації, газопровід пошкоджено в районі села Колісниківка Куп’янського району.

Також на Харківщині через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, через що знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах.

Агентство Телевидения Новости

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