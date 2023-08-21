У Чугуївському районі трактор підірвався на міні
21 серпня надійшла інформація про підрив сільськогосподарської техніки на ворожій міні.
Подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини, повідомляє ДСНС в Харківській області.
Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну.
Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.
Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.
Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.