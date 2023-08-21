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У Чугуївському районі трактор підірвався на міні

У Чугуївському районі трактор підірвався на міні

21 серпня надійшла інформація про підрив сільськогосподарської техніки на ворожій міні.

Подія сталась близько 10:00 у селі Шестакове Чугуївського району Харківщини, повідомляє ДСНС в Харківській області.

Під час польових робіт 51-річний тракторист отримав мінно-вибухову травму, наїхавши ймовірно на протитанкову міну.

Його госпіталізували до лікувального закладу у стані середньої важкості.

Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами.

Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

Агентство Телевидения Новости

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