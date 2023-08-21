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Дружина вбила свого чоловіка ножем у живіт: пристрасті у Лозовій

Дружина вбила свого чоловіка ножем у живіт: пристрасті у Лозовій

Завдала смертельного поранення ножем власному чоловіку — мешканці Лозової повідомлено про підозру.

19 серпня цього року в одному з будинків м. Лозова зібралась компанія з трьох осіб, щоб «розслабитися», вживаючи алкогольні напої — подружжя прийшло в гості до своєї знайомої, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Під час вечірки між чоловіком і жінкою виник конфлікт.

Підозрювана схопила кухонний ніж і вдарила ним свого чоловіка у живіт.

Від отриманого поранення потерпілий помер на місці події.

37-річній жінці повідомлено про підозру в заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Агентство Телевидения Новости

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