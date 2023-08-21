СБУ ідентифікувала «міністра» окупантів, якого мав «підіймати» Харківщину

Служба безпеки оголосила підозру громадянину росії, якого окупанти призначили «Міністром палива, енергетики та житлово-комунального господарства».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення частини Харківської області влада рф швидко почала призначати на керівні посади «своїх» спеціалістів. Так, фігуранту доручили займатися питаннями так званого відновлення регіону та пообіцяли підвищення до міністра.

За даними слідства, зловмисник працював начальником відділу електроенергетики міністерства паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства Краснодарського краю рф. Саме там чоловікові вдалось налагодити відносини з окупаційною владою та військовими формуваннями збройних сил рф.

Після призначення на «посаду» зловмисник одразу приступив до виконання вказівок кремля щодо поширення злочинного режиму та придушення руху опору в регіоні. Під час так званих «нарад» чоловік неодноразово закликав змінити межі території України та підтримати окупаційну владу.

Як повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 40-річному громадянину рф за фактом скоєння умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів до вчинення таких дій (ч. 1 ст. 110 КК України).

Після деокупації Куп’янського регіону зловмисник втік на територію рф. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини перед нашою державою.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости