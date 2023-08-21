Відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області – Маляр

Окупанти продовжують спроби наступати на декількох напрямках – Куп’янському, Лиманському, Авдіівському, Мар’їнському.

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник штурмує та здійснює обстріли. Наші війська відбивають атаки, тримають кордон та не дають ворогу просуватись. Зокрема, силами оборони відбито атаки противника в районах Першотравневе, Синьківка, Петропавлівка Харківської області, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, в района Кремінної та Білогорівки Луганської області.

Наші війська на Лиманському та Куп’янському напрямках завдали ворогу значних втрат. Зараз ворог змушений перегруповуватись та відновлюватись, але не відступає від своїх планів.

Тривають бої.

Бахмутський напрямок:

⁃ північний фланг – противник намагається відновити втрачене положення у районах Залізняньске, Василівка, Богданівка;

⁃ південний фланг – тривають бої в центральній частині Кліщіївки, північніше і західніше Андріївка, північніше Курдюмівка Донецької області.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 43 кВ.км

Звільнено за тиждень 3 кв. км.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, але безуспішно. Противнику просунутись не вдається.

Також безуспішно ворог намагається відновити свої положення у звільнених районах Урожайного та Старомайорського Донецької області.

Південь

Тривають наступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні.

Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси «Ланцет».

Агентство Телевидения Новости