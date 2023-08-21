Вулиці Братів Гипиків, Миколи Хвильового та Чорноглазівська – які ще вулиці перейменували у Харкові

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради у місті перейменували низку об’єктів топоніміки, пов’язаних з росією.

Колишня вулиця Оренбурзька носитиме ім’я братів Гипиків, вулиця Маяковського – Миколи Хвильового, вулиця Конєва стала бульваром Гончарівським, а вулиця Маршала Бажанова – вулицею Чорноглазівською.

Колишній провулок Халтуріна перейменували у провулок Академіка Померанчука, вулицю Цілиноградську – у вулицю Мирослава Мисли, вулицю Луб’янську – у вулицю Лубенську, провулок Петрашівський – у провулок Петра Франка, провулок Плеханівський – у провулок Петинський, а вулиця Молодої Гвардії стала вулицею Добровольців.

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що об’єкти топоніміки, пов’язані з рф, перейменовуватимуть і надалі.

«Частину вулиць ми називаємо на честь героїв, які загинули, захищаючи нас та нашу землю, частину – в пам’ять про українських діячів, а іншим повертаємо історичні назви, які змінили за радянських часів. Крок за кроком йтимемо в цьому напрямку», – підкреслив мер.

Агентство Телевидения Новости