З 9 серпня з Куп’янського району вдалося евакуювати 556 людей

Триває евакуація з прифронтових громад Куп’янщини. Протягом 20 та 21 серпня з населених пунктів, що перебувають під постійними обстрілами, евакуювали 30 людей, в тому числі 5 дітей та одну людину з інвалідністю.

Усього з 9 серпня евакуйовано 556 людей, в тому числі 148 дітей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Люди отримують гуманітарну, юридичну допомогу, надаємо безкоштовне житло усім, хто цього потребує. У цьому переконався особисто, відвідавши один із центрів реєстрації.

«Вкотре дякую нашим волонтерам, міжнародним партнерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію та проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності евакуюватися серед цивільних», зазначив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости