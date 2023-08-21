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Нарубав дерев на 120 тисяч гривень: судитимуть «чорного лісоруба» з Лозівського району

Нарубав дерев на 120 тисяч гривень: судитимуть «чорного лісоруба» з Лозівського району

У січні цього року обвинувачений, не маючи відповідних дозволів, за допомогою бензопили вирубив дерева в лісовому насадженні поблизу села Нестеліївка Лозівського району.

Своїми діями чорний лісоруб завдав шкоду на суму майже 120 тисяч гривень. Його судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області.

Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом незаконної порубки дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудове розслідування — СВ Лозівського  РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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