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У Харкові замінили 14 кілометрів внутрішньобудинкових систем водовідведення

У Харкові замінили 14 кілометрів внутрішньобудинкових систем водовідведення

Ремонтні бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року замінили 14 км комунікацій у рамках підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду.

Як повідомляє міськрада, бригади охопили технічними оглядами понад 5,5 тис. із 6,2 тис. будинків.

«Крім проведення заміни мереж водопостачання, у всіх будинках також перевірили трубопроводи водовідведення та зливових систем. Оновлення технічно зношених каналізаційних мереж уже проведено в 309 будинках. Капітальне прочищення забезпечить надійність експлуатації систем у зимовий період та знизить аварійність», – зазначив начальник управління Валерій Харлан.

За його словами, на постійному контролі знаходяться заявки на підключення послуг у відновлених будинках, які плануються до заселення, а також створення комфортних умов перебування харків’ян в укриттях. Такі звернення виконують оперативно і в першу чергу.

Агентство Телевидения Новости

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