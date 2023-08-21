В Україні завершили перевірки мостів: майже чверть споруд — у критичному стані

Комісія з перевірки мостів в Україні виявила, що 24% споруд перебувають у критичному стані — непрацездатні або обмежено працездатні.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, пише Громадське.

«На жаль, понад третина балансоутримувачів не володіє реальною інформацією щодо стану своїх мостів, а чверть усіх споруд в країні перебувають в критичному стані», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Комісія внесла пропозиції щодо розвʼязання проблеми з розвитком та утриманням мостів. Зокрема, там пропонують законодавчо закріпити, щоб серед обʼєктів дорожнього будівництва, реконструкція або капітальний ремонт саме аварійних мостів були пріоритетними шляхами зі спрямування коштів.

Крім цього, комісія пропонує балансоутримувачам провести огляд мостів, які перебувають у непрацездатному та обмежено працездатному стані, а також розробити комплекс протиаварійних заходів.

Там також запропонували передати функції замовника або балансоутримувача мостів від окремих територіальних громад до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Наразі до агентства вже надійшли відповідні пропозиції від балансоутримувачів щодо 28 мостів», — йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо стану мостів та пропозиції стосовно розв’язання проблем передадуть на розгляд Ради національної безпеки й оборони та Кабінету Міністрів.

Агентство Телевидения Новости