У Золочівській громаді міняють вікна в пошкоджених обстрілами будинках: хто отримує допомогу в першу чергу

Другий етап співпраці з французькою гуманітарною організацією ACTED заплановано у Золочівській громаді: на першому етапі у 328 приватних будинках, що постраждали від обстрілів, замінили розбиті вікна.

Також планується частковий ремонт будівлі екстреної медичної допомоги, що також постраждала від ворожих обстрілів, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Меморандум про співпрацю підписали очільники громади і представники міжнародного французького фонду. Під час другого етапу співпраці вікна планують замінити у 250 будинках.

Проєкт передбачає проведення легких і середніх ремонтів пошкоджень помешкань після ворожих обстрілів. Зокрема, замінятимуться віконні блоки, частково ремонтуватимуться покрівлі, відкоси, двері.

«Представники фонду зустрічатимуться із заявниками особисто і будуть підходити до кожного випадку індивідуально, складатимуть кошторис робіт. З кожним власником, що буде охоплений програмою, заключатиметься тристоронній меморандум: AKTED-клієнт-селищна рада. Допомога надається вразливим категоріям населення, що не можуть власними силами замінити дерев’яні віконні блоки на сучасні енергозберігаючі», зазначили в громаді.

Агентство Телевидения Новости