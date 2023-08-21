У Старому Салтові відновлюють житлові будинки

Загалом у селищі Старий Салтів наразі будівельні роботи йдуть на трьох об’єктах житлової інфраструктури.

Одна з пошкоджених обстрілами будівель розташована на вулиці Садовій. Тут мешкає близько 40 людей. Завершити роботи на цьому об’єкті планують на початку вересня, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Багатоквартирний будинок включений до переліку проєктів, які фінансуються за кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тут проводимо капітальний ремонт, адже в сам будинок були влучання. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова слідкуємо, щоб усі роботи були закінчено відповідно до термінів», – сказав Михайло Харнам.

На будинку вже замінено дах та виконується утеплення фасаду. Також встановлено вікна і двері.

«Стіни утеплюємо мінеральною ватою, товщиною 15 см, а далі зробимо декоративну штукатурку. На даху укріплювали крокви, робили повністю нову обрешітку, тому що замінили дах з шиферного на металочерепицю. Окрім того, утеплювали горище», – прокоментував представник підрядної організації Олександр Коцюба.

Загальна кошторисна вартість цього об’єкта становить 6,4 млн грн. Начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко додав, що наразі розробляється проєктно-кошторисна документація ще на 14 багатоквартирних будинків у Старому Салтові.

«Загалом у Чугуївському районі пошкоджено близько 5300 об’єктів. Ця цифра ще уточнюється, адже працюють комісії та актують дані», – зазначив Сергій Лободенко.

Агентство Телевидения Новости