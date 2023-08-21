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Харківські ДСНСники врятували двох дітей з квартири, де розпочиналася пожежа

Харківські ДСНСники врятували двох дітей з квартири, де розпочиналася пожежа

21 серпня на лінію 101 зателефонувала маленька дівчинка та повідомила, що потрібна допомога. Вона розповіла, що у квартирі задимлення та у приміщенні разом з нею ще молодша сестра. Проте своєї адреси 6-річна заявниця не знала.

У співпраці з поліцією вдалось з’ясувати точну адресу виклику і встановити зв’язок з батьками дівчат, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області. Весь цей час диспетчер ДСНС спілкувався з дитиною, всіляко заспокоюючи та намагаючись з’ясувати більше інформації.

Коли рятувальники приїхали до місця виклику, то побачили у вікні третього поверху маленьких дівчат. Один з рятувальників дістався квартири через вікно та встиг запобігти пожежі, що могла б статися через коротке замкнення електроподовжувача.

Агентство Телевидения Новости

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