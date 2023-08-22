23 та 24 серпня тривалість комендантської години у Харкові та області не зміниться

Цьогоріч 23 та 24 серпня, в День Державного прапора та День Незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться.

Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 5:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації наголосив, що в останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.

«Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, уникайте скупчень людей. Бережіть себе та своїх близьких!», звернувся до харків’ян та жителів регіону Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости