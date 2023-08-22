23 та 24 серпня тривалість комендантської години у Харкові та області не зміниться
Цьогоріч 23 та 24 серпня, в День Державного прапора та День Незалежності України, тривалість комендантської години на території міста Харків та області не зміниться.
Комендантська година, як зазвичай, триватиме з 23:00 по 5:00, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Голова Харківської обласної військової адміністрації наголосив, що в останні дні ворог суттєво посилив обстріли цивільного населення та інфраструктури області.
«Росіяни вдаються до відверто терористичних атак, метою яких є завдання шкоди цивільним людям. Імовірність таких ударів в дні державних свят України є дуже високою. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги, уникайте скупчень людей. Бережіть себе та своїх близьких!», звернувся до харків’ян та жителів регіону Олег Синєгубов.