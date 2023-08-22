Поширював тези роспропаганди — у Харкові судитимуть шанувальника «руського миру»

За даними слідства, харків’янин, маючи антиукраїнські погляди, поширював в інтернеті дописи на підтримку рф. Для цього він використовував заборонену в Україні соціальну мережу «Одноклассники».

Зокрема, чоловік репостив відео з групи, присвяченій так званим «офицерам новороссии». У пропагандистських роликах, поширених обвинуваченим, російські військові були представлені визволителями, що захищають «мирне населення», повідомляє прокуратура Харківської області.

Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать».

Ці дописи мали на меті формування позитивного ставлення авдиторії до загарбницьких дій рф на території України та дискредитацію ЗСУ.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости