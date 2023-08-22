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Є всі ресурси для зими без відключень електроенергії – Міненерго

Є всі ресурси для зими без відключень електроенергії – Міненерго

Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації. Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко.

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які ми не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», – цитує Галущенка сайт уряду.

Він підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», – додав Міністр.

Агентство Телевидения Новости

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