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Нічні розваги: харківські поліцейські провели рейд по клубах Шевченківського району

Нічні розваги: харківські поліцейські провели рейд по клубах Шевченківського району

Співробітники сектору ювенальної превенції спільно з дільничними офіцерами поліції Харківського РУП № 3 та полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області перевірили  розважальний заклад на території обслуговування.

Правоохоронці виявили 6 підлітків віком від 16 до 17 років, які розпивали алкогольні напої. Щодо них складені протоколи за ч. 1 ст. 178 КУпАП, повідомили в ГУНП Харківської області. Ще 4 протоколи склали за ст. 175-1 КУпАП на неповнолітніх, які курили.

За продаж алкоголю особам, які не досягли 18 років, двох барменів притягнули до відповідальності за ст. 156 КУпАП.

Також працівники ювенальної превенції склали 4 протоколи на батьків неповнолітніх за неналежне виконання обовʼязків щодо виховання дітей.

Поліція попереджає власників розважальних закладів та закладів торгівлі про заборону продажу неповнолітнім алкогольної та тютюнової продукції.

Агентство Телевидения Новости

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