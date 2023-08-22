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Харківська дитяча поліклініка у Салтівському районі отримала новий рентген-апарат

Харківська дитяча поліклініка у Салтівському районі отримала новий рентген-апарат

У міській дитячій поліклініці №12 встановили новий рентген New Oriental 1000 МC. Апарат дозволяє проводити цифрове рентгенівське дослідження у вертикальному та горизонтальному положенні:

органів грудної клітини при захворюваннях бронхо-легеневої та серцево-судинної систем, при ГРВІ та з профілактичною ціллю (флюорографія);кістково-м’язової системи при захворюваннях суглобів, хребта й травмах.

«Обстеження проводиться з першого року життя з урахуванням вікових особливостей кожного пацієнта. Дослідження дозволяє виявляти патологію на початковому рівні з максимально низькою дозою випромінювання, отримати професійне та якісне обстеження з висновком у короткий термін», – йдеться у повідомленні міськради.

Агентство Телевидения Новости

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