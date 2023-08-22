Направляла вчителів українського ліцею до рф на «курси підвищення кваліфікації»: затримано ще одну помічницю окупантів

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали підозрювану у колабораціонізмі, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисницею виявилася 68-річна мешканка села Колодязне Куп’янського району.

За даними слідства, на початку липня минулого року вона добровільно погодилася обійняти посаду «и.о. директора» у незаконно створеному окупантами закладі освіти – так званому Колодязненському ліцеї Військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області.

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора. За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Окрім цього, у серпні 2022 року зловмисниця направляла вчителів ліцею до російського Курська на «курси підвищення кваліфікації», де вони мали вивчати методику та стандарти освіти рф.

Після деокупації району колаборантка намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці навчального закладу за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости