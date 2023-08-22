Воїнам 92-ї бригади передали квадрокоптери

Заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов спільно з волонтерами на потреби українських захисників 92-ї окремої механізованої бригади передали 3 дрони DJI Mavic 3.

Техніку використовуватимуть для боротьби з російськими окупантами на Куп’янському напрямку, повідомляють в ХОВА.

Нині така техніка на передовій рятує життя українських розвідників, розповідають військові.

«Питання підтримки українських захисників – на особистому контролі начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Системно допомагаємо збройним силам для задовільнення їхніх потреб.

Спільно з волонтерськими організаціями збираємо наступну партію матеріально-технічного забезпечення, щоб наближати нашу Перемогу», – зазначив Євген Іванов.

Агентство Телевидения Новости