Високі ціни у низці російських регіонів спровокували зникнення бензину взагалі

Регіони росії почали скаржитися на порожні АЗС, причому, це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які раніше було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.

Про це пишуть “Известия” з посиланням на представників паливного бізнесу, повідомляє Економічна правда.

Так, відсутність палива вже відчувають у Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях.

Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській і Самарській областях, а також у Калмикії.

Крім того, бензин зникає в окупованому Криму.

Проблема виникла через порушення терміну доставлення вантажів залізницями.

Нібито поїзди з центральної росії з нафтопродуктами йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через що утворюється дефіцит.

Про дефіцит заявляють також аграрії, які скаржаться на відсутність дизельного палива.

Агентство Телевидения Новости