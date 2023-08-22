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У Дворічанській громаді відновили світло після обстрілів

У Дворічанській громаді відновили світло після обстрілів

Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відновили електропостачання після обстрілів у Куп’янському районі.

Заживлено 250 точок обліку у селах Митрофанівка, Петро-Іванівка, Нововасилівка та Рідкодуб Дворічанської селищної громади, повідомляє Харківобленерго.

«На жаль, в зоні обслуговування нашого РЕМ енергетикам постійно доводиться відновлювати електропостачання після обстрілів.

У села Дворічанської громади на такі ремонти ми виїжджаємо 2-3 рази на тиждень.

Цього разу після обстрілів у суботу та неділю знову були пошкоджені дроти та зруйнована ізоляція, але нам вдалося виконати ремонт і повернути електрику до цих населених пунктів», – зазначив начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв.

За його словами, енергетики сподіваються, що найближчим часом також буде відновлено електропостачання у селах Кутьківка та Касянівка цієї ж територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости

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