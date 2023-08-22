Скажена лисиця напала на людину у Красноградському районі Харківської області

За останні роки це перший випадок нападу скаженої лисиці на людину у Красноградському районі Харківської області.

За результатами біологічного матеріалу підтверджено діагноз на сказ у лисиці в с. Шляхове Кегичівської селищної ради.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У зв’язку з цим с. Шляхове визначено неблагополучним пунктом (епізоотичним вогнищем), а всі населені пункти в радіусі 10 км вважаються загрозливою зоною.

До загрозливої зони щодо сказу тварин потрапили с. Високе та вулиця Дружби в селищі Слобожанське Кегичівської селищної ради Красноградського району.

У зону спостереження – межі прилеглих угідь та польові масиви Кегичівської селищної ради.

Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи.

У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

Найчастіше хворіють червоні лисиці, які є головним резервуаром та поширювачем вірусу сказу у природі.

Для інфікованих лисиць характерна невластива поведінка і вони цілком безбоязно можуть проникати у двори та навіть людські оселі, наносячи покуси свійським тваринам та людям.

Агентство Телевидения Новости