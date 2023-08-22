На фасаді Харківського ліцею була встановлена меморіальна дошка загиблому захиснику України
На фасаді Харківського ліцею №144 відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України, харків’янинну Сергію Гальцову.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
У заході взяли участь родина, побратими, друзі та вчителі військовослужбовця.
Сергій Гальцов народився 2 січня 1985 року у Харкові.
Проходив військову службу в лавах прикордонників на Львівщині, де отримав травму та був комісований.
З початком повномасштабного вторгнення рф брав участь в організації місцевої тероборони, потім став добровольцем.
Героїчно загинув 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.
Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).