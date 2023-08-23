На Миколаївщині затримали фейкового інтернет-детектива, яка надурила на темі обміну полонених понад 500 родин бійців ЗСУ

За результатами комплексних заходів на Миколаївщині затримано шахрайку, яка, прикидаючись фахівцем з пошуку постраждалих українських бійців, видурювала гроші з їхніх сімей.

За суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігурантка обіцяла його рідним відшукати українського захисника і надати їм інформацію про його місцеперебування та фізичний стан, повідомляє СБУ.

Але одразу після отримання суми зловмисниця «обривала» комунікацію з потерпілими, не надавши їм жодної інформації про їхніх родичів-військовослужбовців.

Таким чином зловмисниця ошукала більше ніж пів тисячі родин на майже 2 мільйони гривень.

Для реалізації оборудки її організаторка створила в популярних соцмережах фейкові інтернет-групи під назвою «Пошук зниклих» та «Повертайся живим».

Там вона пропонувала свої «детективні послуги» та зазначала номер власної банківської картки для перерахування коштів нібито для вирішення «поточних» питань з пошуку зниклих.

Співробітники СБУ задокументували понад 50 фактів одержання шахрайкою грошей від ошуканих сімей.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 sim-карти, які вона постійно змінювала для маскування оборудки.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та взято під варту.

Служба безпеки України застерігає: не слід надавати інформацію про полонених, незаконно позбавлених волі осіб і власні персональні дані не уповноваженим організаціям та особам, а також анонімним джерелам.

Для тих, хто зіштовхнувся із випадками шахрайства, пов’язаного із темою військовополонених, при СБУ працює Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

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