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Триває евакуація з Куп’янського району – з 9 серпня вдалося вивезти понад 600 людей

Триває евакуація з Куп’янського району – з 9 серпня вдалося вивезти понад 600 людей

За минулу добу з 21 по 22 серпня з небезпечних громад Куп’янського району вивезли ще 45 людей: з них 5 дітей та 26 жінок.

Про це 22 серпня в ефірі «Єдиних новин» розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усього за період з 9 серпня евакуйовано 601 людина, в тому числі 153 дитини.

«Не маючи успіхів на фронті, ворог веде масовані обстріли цивільного населення. Тому евакуація з небезпечних громад триває. Надаємо евакуйованим матеріальну та правову допомогу, забезпечуємо житлом», зазначив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости

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