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Подвійний удар ракетами С-300 та обстріл з РСЗВ «Ураган»: ситуація на Харківщині за добу

Подвійний удар ракетами С-300 та обстріл з РСЗВ «Ураган»: ситуація на Харківщині за добу

Увечері 22 серпня близько 20:30 окупанти завдали удару двома ракетами (попередньо С-300) по смт Чкалівське Чугуївського району. Зафіксовано влучання двох ракет поряд з адмінбудівлею, в якій знаходяться будинок культури, кафе, селищна рада та спортивна зала. Будівля пошкоджена.

Протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» села Шийківка Ізюмського району пошкоджено 5 приватних будинків. Зазнала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості жінка 65 років.

У селі Чернещина Ізюмського району пошкоджені приватні будинки.

У селі Новосергіївка Ізюмського району та Глушківка Куп’янського району через ворожі обстріли сталися пожежі в полях.

Тривають роботи з розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 7,5 га території та знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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