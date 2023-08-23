Викрито ще одного поплічника росіян, який очолив керівну посаду при окупаційній владі на Харківщині

Під час окупації села Андріївка Куп’янського району чоловік добровільно погодився обійняти посаду «виконуючого обов’язки помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області» та виконував обов’язки, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

В обов’язки зрадника входило виконання рішень керівництва військово-цивільної адміністрації на окупованій території населених пунктів Андріївка, Садовод, Рогозянка та Стецьківка.

Чоловік проводив збір паспортних даних місцевого населення зазначених населених пунктів, здійснював прийом громадян та виконував ряд інших завдань, спрямованих на функціонування незаконного органу влади.

Правоохоронцям вдалося викрити зрадника.

Слідчими відділення поліції № 2 слідчого відділу Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено 54-річному порушнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости