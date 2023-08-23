ЗСУ мають успіх у Запорізькій області: закріплюються в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

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