Закликаємо жителів Харкова та області провести ці свята вдома – Синєгубов

Начальник Харківської ОВА повідомив про можливі провокації з боку рф на День Державного прапора, День міста Харкова та День Незалежності України.

«Ми чітко розуміємо, що можливі провокації на ці дні. Закликаємо всіх жителів Харкова та області провести ці свята за можливості вдома. Тобто не збиратися на вулицях, у місцях великого скупчення людей», – наголосив Олег Синєгубов.

Крім того, в регіоні проводяться заходи з посилення безпеки задля недопущення провокацій.

«Служба безпеки України, Національна поліція, всі правоохоронні структури проводять роботу в посиленому режимі. Особливо під час комендантської години», – додав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, під час державних свят комендантська година залишиться незмінною – з 23:00 до 5:00.

Агентство Телевидения Новости