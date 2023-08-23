У Руській Лозовій відновлюють пошкоджену ворожими обстрілами амбулаторію

Значних пошкоджень внаслідок російських обстрілів амбулаторія в селі Руська Лозова зазнала у травні і серпні минулого року.

У селі медики запрацювали вже з січня цього року, а повернутися до вцілілих приміщень амбулаторії змогли лише у травні. Наразі тут обслуговують людей сімейний лікар і дві медичні сестри. Про це розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

«Найчастіше звертаються люди похилого віку з хронічними захворюваннями, які проживають у селі. На сьогодні у нас вистачає медичних препаратів завдяки гуманітарній допомозі. До того ж у нас є кілька генераторів, Starlink, зарядні пристрої. Ми функціонуємо в повному режимі», – розповіла сімейна лікарка Світлана Козак.

Загальна кошторисна вартість аварійно-відновлювальних робіт цього об’єкта становить 5,8 млн грн. Наразі бригада виконує тут покрівельні роботи. Також заново довелося перекласти стіну, розбиту снарядом.

«Проводимо електротехнічні роботи та відновлюємо водопостачання. Адже взимку все розмерзлося і доводиться ліквідовувати ці наслідки. Також на 80% замінено вікна, їх тільки не встановили поки на тримальній стіні, адже там тривають роботи», – додав представник підрядної організації Микола Рєзнік.

Загалом, як розповів перший заступник начальника Харківської РВА Володимир Усов, у Руській Лозовій було пошкоджено близько 70% будівель.

«У селі багато зруйнованих об’єктів, оскільки тут йшли запеклі бої. Руська Лозова – один із перших населених пунктів, який було визволено від окупантів. Його визволили 29 квітня 2022 року. Зараз тут уже відновлено електромережі на 80%», – прокоментував Володимир Усов.

Агентство Телевидения Новости