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Сьогодні в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400
23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».
Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад, повідомляє
Головне управління розвідки МО України.
Кількість таких комплексів у росіян обмежена і це ― болючий удар по системі ППО окупантів.