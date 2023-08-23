Сьогодні в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400

23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад, повідомляє

Головне управління розвідки МО України.

Кількість таких комплексів у росіян обмежена і це ― болючий удар по системі ППО окупантів.

Агентство Телевидения Новости