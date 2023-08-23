Нічна атака росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії

У результаті чергової атаки росії на порти Дунаю, що відбулася вночі на 23 серпня, знищено 13 тис. тонн зерна, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише Економічна правда.

«13 тис тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл.

Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура», – зазначив Кубраков.

«Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії», – повідомив віцепрем’єр.

Він наголосив, що росія системно б’є по зернових ємностях і складам для зупинки агроекспорту – це вже восьма атака з початку виходу рф із зернової угоди.

«Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тис. тонн знищеного там зерна», – наголосив Кубраков.

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