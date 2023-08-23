Нічна атака росії на порти Дунаю знищила зерно, що призначалося для Єгипту та Румунії
У результаті чергової атаки росії на порти Дунаю, що відбулася вночі на 23 серпня, знищено 13 тис. тонн зерна, пошкоджена зернова та портова інфраструктура.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише Економічна правда.
«13 тис тонн зерна знищено росією в результаті атаки шахідів на порт Ізмаїл.
Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура», – зазначив Кубраков.
«Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії», – повідомив віцепрем’єр.
Він наголосив, що росія системно б’є по зернових ємностях і складам для зупинки агроекспорту – це вже восьма атака з початку виходу рф із зернової угоди.
«Загалом за місяць атак на порти знищено 270 тис. тонн зерна. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл, до цього був порт Рені й 35 тис. тонн знищеного там зерна», – наголосив Кубраков.