Поліція евакуювала шістьох дітей з Вовчанської громади, найменшому всього рік

Покинути небезпечну територію неповнолітнім з їхніми мамами допомогли працівники Чугуївського районного управління поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади.

У Вовчанській громаді лінія фронту проходить уздовж державного кордону і російська армія веде щоденні обстріли населених пунктів, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські евакували шістьох дітей. Дорослим роз’яснили їх права та обов’язки щодо евакуації.

Родинам дали час на збирання речей і проінформували, що влада забезпечить їх всім необхідним.

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