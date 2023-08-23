Готувала проведення псевдореферендуму на окупованій Харківщині: СБУ викрило прихильницю рашистів

Співробітники Служби безпеки викрили організаторку псевдореферендуму, яка хотіла приєднати тимчасово окуповані території Харківської області до держави-агресора.

Зловмисницею виявилась 58-річна мешканка Чугуївського району, яка негативно ставилися до української влади, правоохоронних структур та військовослужбовців ЗСУ, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Влітку минулого року колаборантка добровільно погодилася співпрацювати з російськими загарбниками та обійняла посаду помічниці начальника територіального управління при окупаційній адміністрації Вовчанського району Харківської області.

Вона отримала завдання від «голови» псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф в якості суб’єкта федерації, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Після деокупації колаборантка намагалася «загубитися» і уникнути передбаченої Законом відповідальності.

Утім, оперативники спецслужби викрили її протиправну діяльність і встановили місцеперебування.

Нині за клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16 вересня 2023 року включно.

Агентство Телевидения Новости