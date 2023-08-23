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Поліція Харкова розшукує дівчину 2005 року народження
Харківським РУП № 2 встановлює місцезнаходження неповнолітньої Діани Нємих, 2005 року народження.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Прикмети: на вигляд 17 років, зріст близько 165 см, коротке русяве волосся, під каре, карі очі, худорлява статура.
Особливі прикмети: має дефекти мовлення, порізи на передпліччі обох рук.
Була одягнена у чорну кепку, чорні джинси, сорочку в клітинку зеленого кольору, при собі мала чорну замшеву сумку.
Якщо вам відома будь-яка іформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057)738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102, або іншими доступними способами.