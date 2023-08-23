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День Державного Прапора святкують у Харкові

День Державного Прапора святкують у Харкові

Український стяг урочисто підняли сьогодні, 23 серпня, на Сергіївській площі з нагоди Дня Державного Прапора України.

У заході взяли участь керівництво міста та області, військові, правоохоронці, повідомляє міськрада.

«Сьогодні у нас подвійне свято – День Державного Прапора та День міста-героя Харкова.

Це дуже символічно. У нашому місті встановлений найвищий в Україні флагшток, тут майорить найбільший прапор, і ми цим дуже пишаємося.

Вітаю зі святом усіх харків’ян, незалежно від того, де вони зараз перебувають!

Бажаю всім нам перемоги, за якою обов’язково настане мир. Харків – це Україна!» – зазначив мер Ігор Терехов.

Право підняти державний прапор надали старшим лейтенантам Всеволоду Зозулі та Дмитру Орлову, а також старшому солдату Олександру Павлову.

Агентство Телевидения Новости

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