У Харкові вийшли на маршрути німецькі автобуси

Комфортабельні автобуси «MAN», які передало Харкову місто-побратим Нюрнберг, вийшли на маршрути.

Як повідомив сьогодні, 23 серпня, Харківський міський голова, частина автобусів курсує між Північною Салтівкою та Індустріальним районом, а частину додали на напрямок між Східною Салтівкою та Олексіївкою, пишуть на сайті міськради.

Нагадаємо, що до Харкова з Нюрнберга прибули дев’ять автобусів «MAN» двох видів: 12-ти та 18-метрових.

Агентство Телевидения Новости