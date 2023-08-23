Відкритий перелом щелепи та кісток носа: у Чехії чоловік напав на двох українок

У Чехії невідомий чоловік напав на двох жінок з України і побив їх.

Про це повідомляє Фокус із посиланням на видання Novinky.

Інцидент стався в неділю, 13 серпня, в містечку Пласі на заході Чехії.

Зазначається, що 34-річна Лілія та 44-річна Тетяна просто сиділи на бордюрі та розмовляли, коли поруч зупинилася машина і водій запитав, чи вони з України.

Коли жінки це підтвердили, чоловік вийшов з машини та почав лаятися, а потім напав на них.

«Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Одразу ж накинувся на Лілію«, — розповідає Тетяна.

Коли нападник відволікся, жінка швидко підбігла до його машини і витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

«Я вже збиралася викликати поліцію, коли позаду мене підійшли ще двоє чоловіків і вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю.

Тоді перший зловмисник підхопив його, сів у машину та поїхав.

Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, тому що Лілія лежала на землі з обличчям у крові», – продовжила Тетяна.

Друга українка, на яку також скоїли напад, має обмежені спогади про подію.

Згідно з медичним висновком, у неї діагностовано відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту. Але вона не стала коментувати, чи вдалося вже затримати підозрюваного.

Українки, які переїхали до Чехії з дітьми через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення рф, не можуть пояснити мотив нападу.

Агентство Телевидения Новости