Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:54
Просмотров: 47

«Мені просто потрібно вимкнути його»: Дюбуа знає секрет

«Мені просто потрібно вимкнути його»: Дюбуа знає секрет

Британський боксер певен у своїх силах відібрати пояс в українського чемпіона світу.

Даніель Дюбуа вважає, що він знає секрет успіху над Олександром Усиком і готовий до зустрічі з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій ваговій категорії, повідомляє Кореспондент із посиланням на Boxing News 24/7.

За словами боксера, секрет успіху українця у його швидкості та рухливості, а тому Дюбуа має намір створити проблеми супернику, змусивши того виступати у незручній манері.

“Уся справа в тому, щоб боротися з ним і вийти на зручну дистанцію. Мені просто потрібно вимкнути його.

Хлопець добре рухається, тому потрібно позбавити його простору і таке інше. Ми все це передбачили.

Ми маємо дещо для нього. Ми готові до всього. Тепер все залежить від мене.

Я повинен вийти і зробити свою роботу”, – каже Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 