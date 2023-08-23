«Мені просто потрібно вимкнути його»: Дюбуа знає секрет

Британський боксер певен у своїх силах відібрати пояс в українського чемпіона світу.

Даніель Дюбуа вважає, що він знає секрет успіху над Олександром Усиком і готовий до зустрічі з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій ваговій категорії, повідомляє Кореспондент із посиланням на Boxing News 24/7.

За словами боксера, секрет успіху українця у його швидкості та рухливості, а тому Дюбуа має намір створити проблеми супернику, змусивши того виступати у незручній манері.

“Уся справа в тому, щоб боротися з ним і вийти на зручну дистанцію. Мені просто потрібно вимкнути його.

Хлопець добре рухається, тому потрібно позбавити його простору і таке інше. Ми все це передбачили.

Ми маємо дещо для нього. Ми готові до всього. Тепер все залежить від мене.

Я повинен вийти і зробити свою роботу”, – каже Дюбуа.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena у Вроцлаві, Польща.

Агентство Телевидения Новости