На Харківщині відновлюють дорогу для доставлення гуманітарних вантажів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова продовжуються роботи з відновлення дороги «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля».

Наразі у межах Печенізької громади вже влаштовують основу дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші, а також очищують узбіччя від порослі, повідомляють в ХОВА.

«Відновлену ділянку дороги вже використовуємо для доставки гуманітарних вантажів на деокуповані території.

Цей маршрут важливий також для оперативної евакуації цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів», – розповів заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

На дорозі в межах Чкаловської громади завершено роботи з влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші.

Зокрема, влаштовано верхній шар покриття до села Леб’яже і встановлено два автопавільйони на зупинках громадського транспорту.

Продовжуються роботи з укріплення узбіччя щебенево-піщаною сумішшю.

Агентство Телевидения Новости