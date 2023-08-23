Евакуація з висоти 17-го поверху: навчання рятувальників у Харкові
23 серпня у Шевченківському районі Харкова пройшли навчання 32-ї пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники відпрацьовували тактику пожежогасіння та рятування людей за допомогою 53-метрової пожежної автодрабини, повідомляє ДСНС в Харківській області.
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Цей спецавтомобіль здатний розгорнутися за 2,5 хвилини, евакуювати з висоти 17-го поверху за допомогою ліфту відразу 2-х людей, подати в осередок пожежі лафетний ствол від власного водяного насосу потужністю 50 літрів за секунду, має запас води у 1500 л.
Рятувальники виїхали до 26-ти поверхової висотки, що у житловому комплексі “Адмірал”.
Провели бойове розгортання караулу у складі пожежної автодрабини та пожежної автоцистерни.
Перевірили працездатність всіх систем своєї техніки та взаємодію між нею.
Подали воду з лафетного ствола на рівні 17-го поверху.
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Загалом дані навчання допомогли рятувальникам підготуватися до нових викликів.