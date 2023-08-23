Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий вид покарання: «пробаційний нагляд»

У Кримінальному кодексі з’явиться пробаційний нагляд як основний вид покарання.

Його введуть до більш ніж 140 статей КК. В основному, на заміну арешту, повідомляє Судово-юридична газета.

Відповідний законопроект 9185 щодо внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів 23 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон.

Пробаційний нагляд буде передбачений як можливе покарання за статтями:

126 (Побої і мордування), 126-1 (Домашнє насильство), 129 (Погроза вбивством), 130 (Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби), 139 (Ненадання допомоги хворому медичним працівником), 144 (Насильницьке донорство), 150 (Експлуатація дітей), 154 (Примушування до вступу в статевий зв’язок), 159-1 (Порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчий агітації чи агітації референдуму), та багато інших статей з повним переліком яких можна ознайомитись за посиланням.

Натомість змінами до КК до видів покарань за злочини віднесуть пробаційний нагляд (доповнення до ст. 51).

При цьому його віднесуть до основних видів покарань, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі.

У КК з’явиться нова стаття 59-1 «Пробаційний нагляд».

Відповідно до неї покарання у виді пробаційного нагляду полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства, про що вже повідомляла АТН.

Агентство Телевидения Новости