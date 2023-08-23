Україна не обмінюватиме території на членство у будь-якому союзі, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи, пише УНІАН.

Зеленський наголосив, що як у президента у нього однозначна позиція щодо питання українських територій.

«Крим – це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі», – підкреслив глава держави.

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