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Україна не обмінюватиме території на членство у будь-якому союзі, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не обміняє свої території на членство у будь-якому союзі.
Про це він заявив на брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи, пише УНІАН.
Зеленський наголосив, що як у президента у нього однозначна позиція щодо питання українських територій.
«Крим – це Україна. Ми боремося за Крим та за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не обмінюємо наші території на будь-яке членство у будь-якому союзі», – підкреслив глава держави.