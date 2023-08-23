Українські партії звітуватимуть за кожну копійку: ухвалено законопроєкт

Політичні партії України знову звітуватимуть, на що витрачають бюджетні гроші – у Верховній Раді підтримали відповідний законопроєкт. “За” проголосувало 309 нардепів.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Цей законопроєкт – вимога Європейського Союзу на шляху інтеграції України.

Нововведення має на меті запобігти корупційним схемам та розтраті державних коштів партійниками.

Прийнятий документ №9419-1 забезпечує відновлення подання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру для парламентських партій. А крім того:

встановлення терміну перевірки звітів НАЗК;

регламентування права партій на власний розсуд відмовитися від грошового внеску до дня подачі звіту;

особливий механізм за період неподання впродовж COVID-19 та дії воєнного стану.

«Ми мали давно поновити декларування та звітність.Суспільство має знати і розуміти куди витрачаються бюджетні кошти», – прокоментував ухвалення документа перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко.

Коли закон набуде чинності, політичні партії мають подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року.

На це відводиться 120 днів. На подачу звітів щодо державного фінансування – 90 днів.

Агентство Телевидения Новости