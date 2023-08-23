Різниця в три рази: скандал с закупівлею зимових курток для ЗСУ

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про ціни на одяг для ЗСУ, який Міністерство оборони України закупило в Туреччині у начебто турецької компанії.

Дані свідчать, що дорогою в Україну куртки та штани подорожчали втричі.

Про це він розповів у Telegram-каналі, пише видання Фокус.

23 серпня відбулось засідання Антикорупційного комітету ВРУ, на який запросили представників Міноборони та нардепів.

Тема засідання — намагання розібратись в деталях закупівлі зимової військової форми для ЗСУ, які відбулись восени 2022 року.

Раніше ЗМІ з’ясували, що до закупівлі причетна турецька компанія Vector Avia, і довели, що в Україну завезли літні куртки під виглядом зимових.

Також питання виникли щодо ціни: при перетині українського кордону вона виявилась утричі вищою, ніж при виїзду з Туреччини.

Куртки та штани для бійців ЗСУ завозились у грудні 2022 року шістьма партіями. У кожній — від 2640 до 5820 одиниць одягу.

І на кожній позиції — зростанні ціни утричі при перетині кордону:

партія 1 грудня 2022 року — 5820 курток спершу (у Туреччині) коштували 174600 доларів, потім (в Україні) — 500520 доларів (подорожчало у 2,8 раза);3 грудня 2022 року — 3060 курток та 2640 штанів спершу коштували 152100 доларів, потім — 429480 доларів (у 2,8 раза);8 грудня 2022 року — 4900 курток спершу коштували 142100 доларів, потім — 421400 доларів (у 2,9 раза).

І так — ще тричі при завезенні партій 9, 10 та 15 грудня 2022 року.

Інформацію про те, що закупівля зимовою форми для ЗСУ викликає питання, написали ЗМІ.

Тоді журналісти опублікували документи, на яких видно різниця у ціні. Також вони довели, зваживши одяг, що він не міг бути зимовим, бо був надто легкий.

Міноборони України при цьому запевнило, що не має відношення до курток, які дорогою до України так суттєво подорожчали.

Агентство Телевидения Новости