Сегодня 19:07
Просмотров: 55
Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації: військові звернулись
Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати.
Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як.
Тому питання військкоматів, питання ВЛК – дуже важливі.
Потрібно прискорити процес, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим», – наголосив глава держави.