Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:07
Просмотров: 55

Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації: військові звернулись

Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації: військові звернулись

Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати.

Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як.

Тому питання військкоматів, питання ВЛК – дуже важливі.

Потрібно прискорити процес, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим», – наголосив глава держави.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 