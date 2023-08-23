Зеленський відповів, чи буде посилення мобілізації: військові звернулись

Українські військові просять посилити мобілізацію, але для цього необхідно врегулювати питання з військкоматами та лікарськими комісіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати.

Дуже важливо в цьому питанні розуміти, хто це робить і як.

Тому питання військкоматів, питання ВЛК – дуже важливі.

Потрібно прискорити процес, а потім розпочинати розмову про те, чи збільшувати, як, ким, чим», – наголосив глава держави.

Агентство Телевидения Новости