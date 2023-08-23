В росії офіційно підтвердили загибель ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина

23 серпня близько 18:15 у Тверській області росії впав приватний літак, який належав власнику приватної військової компанії «Вагнер» євгену пригожину, який теж значився серед пасажирів.

За кілька годин пропагандисти телеканалу россия 24 повідомили, що Пригожин таки загинув. Це перше офіційне повідомлення на федеральному рівні про його смерть.

Про падіння літака повідомляли пропагандистські Telegram-канали Baza та 112, пропагандистське агентство ТАСС, а також російська служба Радіо Свобода.

За даними Міністерства з надзвичайних ситуацій рф, літак Embraer Legacy впав поблизу села Куженкіно, що між Твер’ю та Великим Новгородом. На борту було 10 людей, з них троє — члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто перебував на борту, загинули. Серед пасажирів значився євген пригожин, повідомили в росавіації.

Наближений до ПВК «Вагнер» Telegram-канал стверджує, що літак збила російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі перед падінням літака нібито чули два вибухи, схожі на роботу ППО.

Агентство Телевидения Новости